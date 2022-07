Euro 2022 : Corinne Diacre a déjà utilisé 20 des 23 joueuses à sa disposition, un record

Derrière, l'équation semble un peu plus complexe. L'indéboulonnable Wendie Renard a disputé toutes les minutes possibles depuis le début du tournoi. De nombreux changements ont néanmoins été effectués à ses côtés, avec tantôt Aïssatou Tounkara tantôt Griedge Mbock en partenaire de charnière centrale. Dans les couloirs, Eve Perisset et Sakina Karchaoui - qui a déjà distillé 2 passes décisives - ont commencé les deux premières rencontres des Bleues et partent sans doute avec une longueur d'avance sur leurs concurrentes Marion Torrent et Selma Bacha. Mais ces dernières ont également montré de belles choses contre l'Islande.

Toutefois, cette valse de changements n'est pas idéale pour garantir une stabilité de l'arrière-garde. La défense tricolore a d'ailleurs affiché plusieurs signes de fébrilité, ne parvenant pas à effectuer de "clean sheet" lors de ce premier tour. L'addition aurait même pu être plus salée sans de multiples interventions de la précieuse Pauline Peyraud-Magnin... et de ses montants.