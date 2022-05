Euro 2022 : ces trois Bleues devenues "persona non grata" en sélection

Au terme d'un (énième) match abouti, marqué par un but de grande classe, Amandine a soulevé samedi 21 mai sa sixième Ligue des champions. Avec son activité incessante et sa capacité à casser les lignes, la milieu de terrain a porté l'Olympique Lyonnais vers un nouveau succès continental (victoire 3-1 contre Barcelone). Cerise sur le gâteau, elle a été nommée "joueuse du match". La Nordiste d'origine, au palmarès long comme le bras, ne devrait pourtant pas faire partie de l'aventure estivale.

Des premières dissensions sont apparues entre Diacre et Henry au terme d'un Mondial 2019, conclu sur une note amère. La rupture est définitivement consommée après la sortie médiatique de l'internationale française pour critiquer le management de sa sélectionneuse, un jour de novembre 2020. Pas sélectionnée pour le rassemblement précédent, en octobre, la joueuse aux 93 sélections vide son sac. "C'est la coach, elle fait des choix. Mais quand elle m'a appelée pour me prévenir, l'appel a duré 14 ou 15 secondes, je m'en rappellerai toute ma vie. Franchement, ce coup de fil m'a choqué. Elle m'a dit : Amandine, tu sais que la liste sort demain et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles. Je lui ai dit : OK, bon match, au revoir. C'est tout", lâche-t-elle alors. La relation de confiance est "malheureusement" rompue entre la sélectionneuse et les joueuses, affirme-t-elle encore, espérant réunir tout le monde "autour d'une table pour mettre tout à plat".