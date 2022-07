Euro 2022 : Clara Matéo, le couteau suisse des Bleues qu'on espère revoir contre l'Islande

La jeune Clara Mateo, titulaire surprise au coup d'envoi en lieu et place de Sandie Toletti, n'est pas étrangère à ce précieux succès. Révélation des derniers mois, et désormais appelée régulièrement en sélection (13 capes), la joueuse du Paris FC a étalé toutes ses qualités. Habituelle attaquante, elle a démontré toute sa polyvalence à un poste de relayeuse où elle peut faire parler sa technique et sa capacité à mettre de l'intensité. "Je suis une combattante, je ne lâche jamais rien, du début à la fin du match, je fais toujours les efforts", confiait-elle d'ailleurs à Onze Mondial dans une interview en juin dernier.