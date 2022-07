Euro 2022 : entorse du genou pour Marie-Antoinette Katoto, des examens ce vendredi

Au coup de sifflet final, Corinne Diacre a donné quelques nouvelles. "Pour le moment, c'est une entorse du genou", a annoncé la sélectionneuse des Bleues. "On va essayer d'avoir un examen pour demain assez rapidement", a-t-elle ajouté. Ces tests médicaux, qui vont permettre d'y voir plus clair sur la nature de la blessure et la durée d'indisponibilité, sont programmés ce vendredi. "Ça ne sent pas bon pour le prochain match, c’est sûr. On espère surtout que ce n’est pas très grave", a indiqué l'ancienne internationale tricolore Camille Abily, dans le Mag de TF1, pessimiste pour la suite.