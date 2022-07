Euro 2022 : Beth Mead, la buteuse providentielle que l’Angleterre attendait

Avec cette nouvelle prestation aboutie, Beth Mead a confirmé son statut de meilleure joueuse depuis le début de l'Euro. Alignée sur l'aile droite, elle compile déjà six buts, meilleur total du tournoi avec l'Allemande Alexandra Popp. Surtout, elle n’est qu’à une petite réalisation de faire tomber le record du nombre de buts inscrits lors d’une même édition du championnat d’Europe, détenu par l'Allemande Inka Grings (6 buts également en 2009).

Celle qui a été élue joueuse de l’année à Arsenal - cumulant 14 buts et 19 passes décisives en 40 matchs cette saison - est d'ores et déjà entrée dans les livres d'histoire de son pays. Elle a dépassé Jodie Taylor (5 buts), qui était, jusque-là, l'Anglaise avec le plus de buts à l'Euro. L'attaquante s'est aussi offert un autre record, celui-ci vieux de plus de 60 ans, en trouvant le chemin des filets à 20 reprises (en 18 apparitions) en sélection lors de la saison 2021-22. Elle a pulvérisé la marque de Jimmy Greaves, qui avait marqué 13 buts avec les Three Lions en 1960-1961. Et ce n'est peut-être pas encore fini...