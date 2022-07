Euro 2022 : affluences, licenciées, championnat... où en est la France par rapport à ses voisins ?

De même, un réel travail de fond est effectué pour la jeunesse. 1887 femmes occupant des fonctions d'encadrement (éducatrices, animatrices, techniques) officient désormais dans l'Hexagone. C'est plus du double que 10 ans plus tôt (831 en 2011-2012, soit une hausse de 127%). Un grand nombre de sections sportives scolaires, labellisées FFF, sont également dédiées aux féminines (173 sur 1044, soit environ 15%). Cela représente 5600 élèves en 2022 (contre 4700 l'année précédente). Ces classes se sont particulièrement développées dans les collèges (103 contre 93, +11%) et les lycées (70 contre 65, +7%) au cours des derniers mois.

En outre, huit Pôles Espoirs féminins (Blagnac, Clairefontaine, Liévin, Lyon, Mérignac, Rennes, Strasbourg et Tours) ont vu le jour dans l'Hexagone. Ils accueillent chaque saison près de 200 joueuses "pour les former et les préparer au football d’élite", rappelle la FFF. À partir de la saison 2022-23, ces centres vont prendre une dimension encore plus importante puisqu'ils seront accessibles aux jeunes filles dès 13 ans. Seules les joueuses de 16 à 18 ans y avaient accès jusque-là.