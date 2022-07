Euro 2022 : l'arbitrage vidéo, grand acteur du match des Bleues contre l'Islande

Les minutes avançant dans la chaleur étouffante du New York Stadium de Rotherham, les occasions ont commencé à se faire plus rares de part et d'autres. En gestion et certainement diminuées physiquement, les joueuses de Corinne Diacre ont pourtant longtemps fait le travail, dans le sillage d'une Clara Mateo encore précieuse et d'une Melvine Malard intenable. Elles se sont d'ailleurs créées les meilleures opportunités, mais ont manqué de précision dans le dernier geste, à l'instar d'une Sandy Baltimore peu inspirée.

C'est finalement un facteur extérieur qui a fait la différence. Alors que Malard pensait avoir réussi un doublé - reprenant d'une jolie Madjer un centre parfait de Karchaoui -, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est entrée en action. Le but a ainsi été (logiquement) refusé pour une position de hors-jeu de l'attaquante lyonnaise (70').