Euro 2022 : que valent les Pays-Bas, l'adversaire des Bleues en quarts de finale ?

La sélection néerlandaise ne ressemble plus beaucoup à celle qui avait triomphé il y a cinq ans, lors de "son" Euro disputé aux Pays-Bas. Parmi les 23 sélectionnées par Mark Parsons, seules dix figuraient sur la feuille de match de la finale en 2017, lors de leur victoire face au Danemark (4-2). Ce qui ne les empêche pas d'être régulières au plus haut niveau. En 2019, lors de la Coupe du monde disputée en France, les Néerlandaises ont atteint la finale, finalement battues par les États-Unis (2-0), après avoir écarté la Suède, l'Italie et le Japon plus tôt dans la compétition.

Il aura fallu attendre 2021 et la dernière grande compétition internationale - les Jeux olympiques - pour voir les Pays-Bas échouer aux portes du dernier carré. À Tokyo (Japon), les Néerlandaises ont (encore) été battues par les États-Unis, cette fois aux tirs au but, en quarts de finale.