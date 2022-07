Euro 2022 : Pauline Peyraud-Magnin, l'arme fatale des Bleues contre l'Italie

Dimanche face à l'Italie (21h00, en direct sur TF1 et commenté sur TF1 info), elle apportera, en plus, à ses coéquipières sa science et sa connaissance du football transalpin, elle qui évolue au quotidien aux côtés de nombreuses cadres de la Squadra Azzura. Neuf de ses coéquipières à la Juve, dont la capitaine Sara Gama, figurent parmi les 23 joueuses retenues par la sélectionneuse Milena Bertolini.

"D'elle-même, elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle allait nous renseigner. On sait qu'on peut faire confiance à "Popo". Elle a une très bonne analyse, à un poste où elle peut avoir un regard plus large sur toutes les joueuses", a confessé jeudi Marion Torrent. L'avantage avec "PPM", "c'est qu'elle peut savoir les qualités de chaque joueuse, surtout au niveau de la frappe, leur pied faible, leur pied fort", salue la latérale.