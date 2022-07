Euro 2022 : les Bleues au complet avant leur match contre l'Italie

Restant sur une série de quatorze victoires d'affilée, la France, troisième nation mondiale, a hérité d'un groupe relativement abordable sur le papier. Les Bleues devront toutefois "respecter toutes les équipes" et notamment l'Italie, a prévenu la défenseure de l'OL, Wendie Renard. Le premier match est souvent "plus difficile" il faudra "juste se lâcher, jouer avec (ses) qualités et avoir confiance", a-t-elle exhorté.