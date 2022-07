Euro 2022 : horaire, chaîne... comment regarder le deuxième match des Bleues contre la Belgique ?

Confirmer les belles promesses. Après un premier succès tonitruant contre l'Italie (5-1), la France croise le fer contre la Belgique ce jeudi à Rotherham (dès 20h50, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Jusqu'à présent, tous les feux sont au vert pour les Bleues, très convaincantes, notamment dans l'entre jeu et en attaque, contre la Squadra Azzura. Les joueuses de Corinne Diacre sont, en plus, épargnées par les blessures malgré la petite alerte au genou de Delphine Cascarino. L'enjeu est désormais de confirmer, dans le jeu, la bonne impression laissée dimanche. La défense, jusque-là relativement sollicitée mais qui n'a pas affiché une sérénité à toute épreuve, sera également scrutée.