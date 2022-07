Euro 2022 : horaire, chaîne... comment regarder le premier match des Bleues contre l'Italie ?

L'heure de vérité. Revancharde depuis sa défaite dès les quarts de finale du Mondial 2019, l'équipe de France entre (enfin) en lice dans cet Euro. Les coéquipières de Wendie Renard l'ont annoncé depuis de longues semaines, l'objectif n'est autre que la victoire finale pour décrocher un premier titre majeur. Plus modestement, les Bleues tenteront de briser leur plafond de verre et d'atteindre le dernier carré d'une compétition. Depuis 2013, elles ont joué six tournois (Mondial, Euro et JO compris) pour autant d'éliminations en quarts de finale. Sur la scène continentale, elles n'ont tout simplement jamais atteint les demi-finales.