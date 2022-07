Euro 2022 : insaisissable, précoce, polyvalente... qui est Selma Bacha, élue joueuse du match contre les Pays-Bas ?

Mais plus que ses frappes, ce sont ses dribbles chaloupés et sa vitesse qui ont mis au supplice la défense des championnes d'Europe en titre. C'est notamment la latérale, entrée pour évoluer sur l'aile gauche, qui est à l'origine de l'énorme occasion de Geyoro à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, avec une course tranchante puis un décalage bien senti pour Cascarino (86'). Selma Bacha a également apporté sa science du coup de pied arrêté. Elle a aussi offert de multiples offrandes sur corner à ses coéquipières, en particulier à sa partenaire en club Wendie Renard. Malheureusement, la capitaine tricolore a tantôt manqué de réussite (62'), tantôt trouvé sur sa route une portière batave impressionnante (66', 90'). Sans cela, la jeune joueuse de 21 ans aurait pu être gratifiée d'une ou plusieurs passe(s) décisive(s).

De l'autre côté du terrain, l'enfant de Gerland n'a pas non plus ménagé ses efforts. Elle n'a pas hésité à redescendre très bas sur le terrain pour épauler une Sakina Karchaoui encore très solide. En l'espace de 58 minutes, elle a abattu un énorme travail sur son côté, multipliant les courses, les appels entre les lignes et les allers-retours d'une surface à l'autre.