Islande-France (1-1) : 1ʳᵉ et 102ᵉ minutes, l'inhabituel (très) grand écart entre les deux buts

Les Islandaises ont répondu à ce but précoce - le plus rapide de la compétition - par un but dans les ultimes secondes de jeu. Brynjarsdóttir a transformé en force un penalty peu évident obtenu au bout du temps additionnel. Cette égalisation survenue à la... 102e minute de jeu (12e minute de temps additionnel) est, de loin, le but inscrit le plus tardivement depuis le début du tournoi. Il devance largement le cinquième but inscrit par la Suède contre la Suisse (Blackstenius, 90'+1), le quatrième but des Pays-Bas contre le Portugal (Leuchter, 90'+5) ou encore le quatrième but de l'Espagne contre la Finlande (90'+5).