Euro 2022 : la star des Pays-Bas Lieke Martens forfait pour affronter la France

Coup dur pour la sélection des Pays-Bas. Quatre jours avant d'affronter l'équipe de France en quarts de finale de l'Euro 2022, (samedi à 21h en direct sur TF1), Lieke Martens, l'une des stars de cette équipe, est contrainte de déclarer forfait. En raison d'une blessure à un pied, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain ne pourra plus jouer de la compétition, a annoncé ce mardi sa fédération.

Cette blessure est intervenue dimanche, lors de la victoire des Pays-Bas sur la Suisse (4-1), pour le dernier match des poules, a précisé la fédération néerlandaise. "Un examen plus approfondi a montré qu'il ne lui est plus possible de jouer lors de ce Championnat d'Europe", a-t-elle ajouté.