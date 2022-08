Euro 2022 : le sacre des footballeuses anglaises célébré en masse dans les rues de Londres

Après Bobby Charlton, Geoffrey Hurst et Gordon Banks en 1966 lors du Mondial à domicile, c’est au tour de Lucy Bronze, Fran Kirby et de Beth Mead de connaître la joie d’un sacre avec l’équipe nationale d’Angleterre, également à domicile. Victorieuses de l’Allemagne au terme des prolongations (2-1, a.p), les Anglaises ont fait vibrer un stade de Wembley historiquement plein : avec 87.192 spectateurs, il s’agit de la plus grande affluence pour une finale de l’Euro, hommes et femmes confondus.

Mais surtout, ce sont des milliers de supporters des Lionesses qui ont pu faire exploser leur joie dans les rues de Londres dès le coup de sifflet final. Ce lundi 1er août, au lendemain de la victoire, l’euphorie n’est toujours pas retombée et au milieu de drapeaux anglais, près de 7.000 personnes sont venues à Trafalgar Square afin de célébrer les héroïnes du pays.