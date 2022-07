REVIVEZ - France-Pays-Bas (1-0) : au bout de l'effort, les Bleues se qualifient pour les demies

Incapable de concrétiser ses occasions pour se mettre à l'abri, les tricolores ont souffert dans les ultimes de la rencontre. Mais, pour la première fois de la compétition, elles n'ont pas cédé. Au bout du compte, elles s'offrent un match référence et une première qualification pour une demi-finale d'un Euro. "C'est une première étape. Il faut qu'on se repose bien, parce qu'on enchaîne la demi-finale dans trois jours. On va souffler un petit peu quand même. On a réussi à aller jusqu'au bout, à ne rien lâcher et à continuer d'insister. Le groupe est largement récompensé", a souligné Corinne Diacre. Il faudra, néanmoins, beaucoup plus de réalisme au prochain tour contre une Mannschaft qui, elle, n'en manque pas...