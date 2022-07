Euro 2022 : nouvelle tuile pour les Pays-Bas, Groenen testée positive au Covid-19

Alors que la soirée semblait déjà suffisamment cauchemardesque, la milieu de terrain, Jackie Groenen, a été testée positive au Covid-19 après la rencontre. La joueuse de Manchester United restera à l'isolement "dans les prochains jours" et pourra réintégrer la sélection en l'absence de symptômes et après un test négatif, a indiqué la fédération néérlandaise sur son compte Twitter. Un énorme coup dur pour les Oranje tant la Mancunienne s'est montrée précieuse sur la pelouse de Bramall Lane. Seule consolation, les deux prochains matchs de groupe - la Suisse et le Portugal - sont les plus abordables sur le papier.

Plusieurs cas positifs ont déjà été annoncés depuis le début du tournoi féminin, mercredi en Angleterre. La défenseure anglaise d'Arsenal, Lotte Wubben-Moy, remplaçante lors du match d'ouverture contre l'Autriche (1-0), a ainsi été contrainte de quitter provisoirement les Lionesses ("les Lionnes"). De même, l'Italie, adversaire des Bleues ce dimanche (21h), doit se passer de la milieu Valentina Cernoia, pour la même raison.