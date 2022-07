Euro 2022 : positive au Covid-19, la sélectionneuse anglaise absente contre l'Irlande du Nord

Et s'il n'y avait que le Covid-19 pour arrêter les Anglaises ? Irrésistible sur la pelouse, avec notamment une brillante victoire contre la Norvège (8-0), l'Angleterre semble, en revanche, plus vulnérable face au virus. La sélectionneuse Sarina Wiegman y a, en effet, testée positive ce vendredi. La Néerlandaise de 52 ans "va entamer une période de convalescence au camp de base de l'équipe (à Londres). L'adjoint Arjan Veurink dirigera l'équipe pour le match ce soir", a indiqué la fédération. Elle "restera en contact distant avec les joueuses et le staff technique et elle sera régulièrement auscultée afin de pouvoir reprendre aussi vite que possible toutes ses fonctions", ajoute-t-elle.