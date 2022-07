Euro 2022 : sans Putellas, l'Espagne renverse la Finlande (4-1)

Une petite frayeur sans conséquence. Surprise dès la première minute par un but de Sallstrom, parfaitement lancée dans la profondeur, l'Espagne n'a finalement pas tremblé pour son entrée en lice dans l'Euro 2022. Les joueuses de Jorge Vilda ont trouvé le chemin des filets à quatre reprises pour s'offrir une large victoire à Milton-Keynes (4-1). La capitaine Irene Parades a d'abord égalisé sur corner (26'), avant de prendre l'avantage sur une autre tête magnifique de Aitana Bonmati (41'). Au retour des vestiaires, la Roja a continué d'appuyer sur l'accélérateur et aggravé la marque via Lucia Garcia (75'), encore de la tête, puis Mariona Caldentey sur penalty (90'+5, sp).