Le rendez-vous est pris : le 14 juin prochain, l'Allemagne donnera le coup d'envoi de "son" Euro 2024. Quelles sont les équipes qualifiées ? Qui va rater la compétition ? TF1info fait le point.

C'est l'un des rendez-vous sportifs incontournables de l'année 2024. Le 14 juin prochain, en Allemagne, le coup d'envoi de la 17ᵉ édition de l'Euro de football sera donné. Depuis neuf mois, l'ensemble des sélections du Vieux continent disputent les éliminatoires pour tenter de décrocher l'une des 24 places pour cet Euro, et ainsi rejoindre l'Allemagne, qualifiée d'office en tant que pays hôte.

Les favoris (presque tous) au rendez-vous

L'équipe de France, elle, n'a pas laissé place au suspense. Avec six victoires lors de leurs six premiers matchs, les Bleus ont validé dès le mois d'octobre leur billet pour l'Euro, une compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 2000. De nombreux autres favoris seront présents. L'Espagne, l'Angleterre, la Belgique ou encore le Portugal n'ont pas non plus tremblé, et se rendront en Allemagne l'été prochain.

Le tenant du titre, l'Italie, ne peut pas en dire autant. Après avoir déjà manqué la Coupe du monde 2022, la Squadra Azzurra ne doit pas perdre son dernier match face à l'Ukraine, lundi 20 novembre, pour se joindre à la fête.

Les sélections déjà qualifiées pour l'Euro 2024 :

- Allemagne

- Albanie

- Angleterre

- Autriche

- Belgique

- Danemark

- Écosse

- Espagne

- France

- Hongrie

- Portugal

- Slovaquie

- Turquie

À l'issue de ces éliminatoires, qui se terminent mardi 21 novembre, trois billets resteront encore à distribuer. Ils seront à pourvoir lors de barrages organisés en mars 2024, en fonction des résultats obtenus l'an dernier en Ligue des nations.