Tirage au sort de l'Euro 2024 : voici les 21 équipes (sur 24) déjà qualifiées

Le rendez-vous est pris : le 14 juin prochain, l'Allemagne donnera le coup d'envoi de "son" Euro 2024. Quelles sont les équipes qualifiées ? Qui va rater la compétition ? TF1info fait le point.

C'est l'un des rendez-vous sportifs incontournables de l'année 2024. Le 14 juin prochain, en Allemagne, le coup d'envoi de la 17e édition de l'Euro de football sera donné. Depuis neuf mois, l'ensemble des sélections du Vieux continent disputent les éliminatoires pour tenter de décrocher l'une des 24 places pour cet Euro, et ainsi rejoindre l'Allemagne, qualifiée d'office en tant que pays hôte.

Les favoris (presque tous) au rendez-vous

L'équipe de France, elle, n'a pas laissé place au suspense. Avec un parcours sans le moindre accroc, les Bleus ont validé dès le mois d'octobre leur billet pour l'Euro, une compétition qu'ils n'ont plus remportée depuis 2000, et seront même têtes de série lors du tirage au sort.

De nombreux autres favoris seront présents. L'Espagne, l'Angleterre, la Belgique ou encore le Portugal n'ont pas non plus tremblé, et se rendront en Allemagne l'été prochain, tout comme le tenant du titre, l'Italie. En revanche, la Norvège d'Erling Haaland, elle, n'y sera pas.

Les sélections qualifiées pour l'Euro 2024 :

- Allemagne

- Albanie

- Angleterre

- Autriche

- Belgique

- Croatie

- Danemark

- Écosse

- Espagne

- France

- Hongrie

- Italie

- Pays-Bas

- Portugal

- République tchèque

- Roumanie

- Serbie

- Slovaquie

- Slovénie

- Suisse

- Turquie

Si les éliminatoires se sont terminés le 21 novembre, trois billets restent encore à distribuer. Ils seront à pourvoir lors de barrages organisés en mars 2024, en fonction des résultats obtenus l'an dernier en Ligue des nations : la Pologne, l'Estonie, le pays de Galles, la Finlande, l'Ukraine, l'Islande, Israël, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce et le Kazakhstan ont encore une chance.