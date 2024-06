Une vidéo relayée en ligne montre des supporters roumains entonner un chant pro-Poutine au cours du match de leur équipe face à l'Ukraine au 1ᵉʳ tour de l'Euro. Si la séquence vidéo est authentique, une série d'éléments laissent à penser que la bande son d'origine a été modifiée. Du côté de l'UEFA, de la fédération roumaine de football ou des supporters roumains présents dans le stade, on pointe du doigt un détournement.

"Poutine ! Poutine !" Sur une vidéo relayée en masse ces derniers jours sur les réseaux sociaux, des supporters de l'équipe de Roumanie sont filmés de dos en train d'entonner un chant et de scander le nom du dirigeant russe. Une séquence reprise par de nombreux médias et qui aurait été tournée à Munich, au cours du premier match de l'équipe roumaine à l'Euro 2024. Si ce refrain a connu un large écho, c'est sans doute en grande partie parce que l'équipe adverse n'était autre que... l'Ukraine, elle aussi membre du groupe E et toujours en guerre face à son voisin russe. Attention toutefois : de multiples indices mettent en doute l'authenticité de ce document.

La bande sonore n'est pas celle d'origine

L'authenticité de la séquence vidéo partagée sur X ne fait guère de doute. D'un coup d'œil, on reconnait en effet les travées de l'Allianz Arena, le stade munichois où se déroulait la rencontre entre la Roumanie et l'Ukraine. Avec leurs maillots jaunes, les fans roumains sont faciles à identifier, même si on les voit uniquement de dos.

Une série d'éléments, en revanche, accrédite la thèse d'une altération de la vidéo au niveau du son. Si l'on peut imaginer que les Roumains narguent leurs adversaires ukrainiens du jour (ils l'ont emporté 3-0 dans ce match), les images projetées sur les écrans géants du stade montrent que l'auteur a filmé à la suite d'un but. Dans ce contexte, on s'attendrait davantage à ce que le son traduise une scène de liesse, avec des cris de joie et des applaudissements, plutôt qu'un chant anti-Poutine repris de manière très coordonnée.

Contactée par TF1info, la fédération roumaine de football explique qu'elle "conteste l'authenticité de la vidéo", condamnant au passage la "fabrication de fake news". Les internautes qui "lancent des accusations sur la base d'une telle séquence doivent en démontrer la véracité", ajoute-t-elle. Soulignons que plus de 48 heures après la rencontre, aucune vidéo similaire n'a été partagée en ligne. De quoi renforcer encore les doutes quant au caractère authentique de cette séquence.

La fédération ajoute que l'UEFA, en charge de l'organisation de l'Euro, "n'a pas informé la délégation roumaine de l'ouverture d'une quelconque enquête". Si l'UEFA n'a pas répondu à nos sollicitations, elle a confié à France 24 que la vidéo serait un "faux", mettant en avant un montage sonore. L'instance qui régit le foot européen ajoute par ailleurs qu'aucun des officiels présents ce jour-là au sein de l'enceinte munichoise n'a entendu des chants pro-Poutine.

Un chant tronqué qui insulte Vladimir Poutine

Si la presse roumaine s'est empressée de dénoncer le relais d'une "fake news" au lendemain du match, des témoignages de fans présents à l'Allianz Arena de Munich viennent renforcer la suspicion à l'égard de cette vidéo. Auprès de TF1info, Dragos explique qu'il était "présent depuis 14h30" dans les travées. Ce fan des Tricolori le certifie : "Aucun supporter n'a scandé une telle chose. Je n'ai pas entendu de tels chants, ni à l'intérieur du stade, ni à l'extérieur", assure-t-il. Et d'ajouter que "l'intonation des voix" ne concorde pas. "La voix des Roumains présente des accents latins, tandis que sur cette vidéo, on identifie davantage des accents slaves ou germaniques". Surtout, il souligne qu'il "n'y avait pas de tambours dans la tribune roumaine du stade". Un détail loin d'être anecdotique puisque sur la vidéo, on entend très distinctement le son d'un instrument à percussion.

Jusqu'à présent, aucune trace de la vidéo d'origine n'a été retrouvée, sans doute car il s'agissait d'une "story" éphémère désormais disparue. Impossible également de remettre la main sur la source de la bande sonore ayant servi à réaliser ce détournement.

Lié au gouvernement ukrainien, l'organisme de lutte contre la désinformation Stratcom assure à son tour que l'on a ici affaire à une fausse information. Et ajoute que le chant soi-disant scandé à Munich – mis en avant sur la bande sonore détournée – a été tronqué. À l'origine, il ne s'agirait ainsi pas d'un refrain pro-Poutine : au contraire, les supporters l'entonneraient pour insulter le président russe. La version d'ordinaire entonnée ne serait pas le "Poutine ! Poutine !" relayé sur X en marge du match de la Roumanie. Dans les stades, c'est en effet plutôt un "Putin, khuylo !" que reprennent couramment en chœur dans les stades les fans ukrainiens. Une expression que l'on pourrait traduire en français par "Poutine est un con !".

