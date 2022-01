Euro de handball : les Bleus renversent le Danemark (30-29) et se qualifient pour les demi-finales

Dans le dernier quart d'heure, la folie française démarre, et la "remontada" s'enclenche. Les Bleus reviennent à un but de la qualification (27-26) à six minutes du terme de la rencontre, et profitent des ratés de l'attaque danoise et des arrêts de Vincent Gérard. Ils égaliseront finalement à la 57e minute (28-28), une première depuis le début du match, avant de s'imposer sur la plus petite des marges (30-29) dans les ultimes secondes de la partie.