Euro de handball 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale France-Suède ?

L'équipe de France de handball dispute ce vendredi sa demi-finale de l'Euro. Les coéquipiers de Nikola Karabatic défient la Suède. À quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre ?

Un classique du handball pour une place en finale. Invaincue lors du tour principal, l'équipe de France de handball défie ce vendredi la Suède en demi-finale de l'Euro de handball 2024. Les Bleus, qui n'ont plus remporté le championnat d'Europe depuis une décennie, affrontent la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition (cinq victoires, dont la dernière en 2022) pour tenter de décrocher le Graal.

L'ascendant psychologique pour les Bleus ?

Une place en finale comme enjeu, face à la Suède, les coéquipiers de Nikola Karabatic commencent à en avoir l'habitude. Ces dernières années, les deux sélections se sont déjà affrontées trois fois à ce stade d'une compétition. Et cela n'a pas toujours offert des bons souvenirs aux Bleus. Lors du Mondial 2021 puis de l'Euro 2022, l'équipe de France s'était à chaque fois inclinée face aux Blagult (les Bleu et Jaune).

Les hommes de Guillaume Gille, qui n'ont plus remporté le moindre trophée depuis les JO de Tokyo, ont toutefois pris leur revanche l'an dernier, lors du Mondial 2023 (31-26). "Ils vont l'avoir mauvaise de l'an dernier", anticipe déjà l'ailier Valentin Porte. "Pour eux, il y aura un esprit de revanche." Et pour les Bleus, une volonté de poursuivre le rêve d'un nouveau titre européen, ce qui serait de bon augure avant de tenter de monter sur la plus haute marche du podium lors de "leurs" Jeux olympiques, dans six mois.

Une rencontre à fort enjeu à suivre ce vendredi 26 janvier, à compter de 17h35. Elle sera diffusée en clair sur TMC (canal 10) et TF1+, commentée par Grégoire Margotton et Philippe Gardent. Le vainqueur affrontera le gagnant de la deuxième demi-finale, entre le Danemark et l'Allemagne, qui évolue à domicile. En cas de qualification des Bleus, la finale sera également à suivre sur les antennes du Groupe TF1.