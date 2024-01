Euro de handball 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Hongrie ?

Déjà qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024, l'équipe de France affronte la Hongrie, mercredi 24 janvier à 18h. Si cette rencontre est, de fait, dénuée d'enjeux pour les Bleus, elle représente une belle opportunité de continuer d'engranger de la confiance avant le dernier carré.

Qu'il semble loin ce match nul décevant concédé contre la Suisse (26-26), le 18 janvier. Surprenamment accrochée par leurs voisins helvètes lors du premier tour de cet Euro 2024, l'équipe de France a ensuite passé la seconde pour valider sa qualification pour les demi-finales. Brillants vainqueurs de l'hôte allemand (33-30), les Bleus ont dominé la Croatie (34-32), l'Islande (39-32) puis l'Autriche (33-28) pour se frayer un chemin vers le dernier carré de la compétition. Mieux, ils sont déjà assurés de terminer en tête du groupe I, s'offrant ainsi, sur le papier, un adversaire plus abordable au prochain tour.

Vers une large revue d'effectif

Toujours invaincus, les champions olympiques en titre ont gagné le droit de disputer un match sans enjeux contre la Hongrie, ce mercredi (18h) pour clore le tour principal. L'occasion d'affiner les automatismes et d'emmagasiner de la confiance - et certainement aussi de donner du temps de jeu aux joueurs moins utilisés jusqu'ici - en vue des rencontres à élimination directe. L'arrière gauche Timothey N'Guessan ou encore le pivot Karl Konan devraient ainsi en profiter pour reprendre du rythme. Au contraire, l'inusable maître à jouer tricolore Nikola Karabatic (39 ans, 201 minutes), l'artificier Dika Mem (232 minutes) et le métronome Ludovic Fabregas (210 minutes) devraient être ménagés avant le sprint final.

Quand on porte ce maillot, on ne balance pas les matchs. Kentin Mahé

Pour autant, il n'est pas question de faire l'impasse. "J'ai vécu plein de compétitions avec des scénarios différents, il ne se passe jamais la même chose. Parfois tu es qualifié, tu as un match servant un peu à rien et ça te sort du rythme", note le capitaine Luka Karabatic. "J'espère qu'on aura acquis suffisamment de confiance dans le groupe pour bien arriver en demi-finale", ajoute-t-il. "Quand on porte ce maillot-là, on ne balance pas les matchs. Partir en demie avec une défaite et un goût amer, ce n'est pas ce à quoi on aspire. On va jouer le match à fond", abonde le polyvalent Kentin Mahé. "Ce match est un marchepied vers la demi-finale", conclut le sélectionneur Guillaume Gille. À noter que les Hongrois joueront, eux, ce duel à fond puisqu'ils disposent encore une petite chance de coiffer l'Allemagne au poteau pour une place en demies.

Quel que soit le résultat de cette rencontre, la bande à Nedim Remili est assurée de croiser la Suède, une vieille connaissance, sur son chemin vers la finale. Ce choc, presque devenu une habitude ces dernières années (les Français ont affronté les coéquipiers de Jim Gottfridsson à quatre reprises lors de leurs cinq dernières demi-finales dans des grandes compétitions), sera à suivre vendredi sur les antennes du groupe TF1 et sur TF1+. Grégoire Margotton et Philippe Gardent seront aux commentaires.

Ce France-Hongrie, dont le coup d'envoi sera donné à 18h, est à suivre sur BeinSport 1.