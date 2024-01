EN DIRECT - France-Danemark sur TF1 et TF1+ : une finale en or pour les Bleus à l'Euro

Rescapés de leur folle demie face à la Suède (34-30), les Bleus défient le Danemark, champion du monde en titre, dimanche 28 janvier, en finale du championnat d'Europe. Une marche que l'équipe de France, en quête d'un 4ᵉ titre continental, dix ans après le dernier, doit gravir pour s'affirmer à six mois des Jeux de Paris. Un choc à suivre en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+.

Dix ans qu'ils courent après cette couronne. Touchés par la grâce d'un but venu d'ailleurs d'Elohim Prandi, qui leur a permis d'arracher la prolongation avant de terrasser la Suède (34-30), en demi-finales de l'Euro, les Bleus s'attaquent à un ultime défi sur la route du titre européen, qui leur échappe depuis 2014.

À Cologne, les partenaires de Samir Bellahcene, révélation de la compétition dans la cage tricolore, affrontent, dimanche 28 janvier (à 17h30, en direct sur TF1, TF1+ et ici en live commenté sur TF1info), en finale, les champions du monde danois. Un adversaire qu'ils ont l'habitude jouer lorsqu'il s'agit de se départager pour l'or.

À l'heure de disputer leur quatrième finale continentale, dix ans après la dernière, les hommes de Guillaume Gille vont devoir impérativement mettre derrière eux le scénario divin de la demi-finale. "Si on reste bloqué sur ce qui s'est passé contre la Suède, on risque de ne pas être bien présent pour pouvoir répondre au combat qui nous attend" face au Danemark, a mis en garde "GG" qui ne veut pas revivre la désillusion de la finale du dernier Mondial, lors de laquelle ces mêmes Danois avaient balayé les Tricolores (29-43). "L'an dernier, on avait fait une grosse demie (victoire 31-26 contre la Suède) et on était peut-être trop fiers de ça, donc on essaie de vite se tourner vers la finale", se projette Nedim Remili. "On va aller chercher l'or."

A VENIR Mondial de handball - Finale Le 28 janvier 2024 , Lanxess Arena, à Cologne (Allemagne) France Danemark 0 - 0

"Il va falloir être dans notre meilleur jour", affirme Nikola Karabatic, à l'approche de la grande finale. "C'est un énorme qui nous attend, mais on est capable de le relever", assure son frère et capitaine Luka.

Miraculés en demi-finale face à la Suède (34-30), les Bleus défient l'armada danoise en finale de l'Euro. L'équipe de France de Nikola Karabatic, qui court après un titre continental depuis son dernier sacre en 2014, va se mesurer à un adversaire qu'elle a l'habitude d'affronter sur l'ultime marche d'un tournoi international.

Bienvenue sur TF1info pour suivre la finale du championnat d'Europe de handball, opposant la France, championne olympique en titre, au Danemark, triple champion du monde. Le coup d'envoi de cette finale de rêve sera donné à 17h45, à la Lanxess Arena de Cologne.

La rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 17h45, est à suivre à partir de 17h35 en direct sur TF1, en streaming gratuit sur TF1+, commentée par Grégoire Margotton et Philippe Gardent, l'emblématique pilier des "Barjots".