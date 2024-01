Euro de handball : brouillons, les Bleus concèdent le match nul contre la Suisse (26-26)

Après sa victoire initiale contre la Macédoine, l'équipe de France a été accrochée par la Suisse (26-26). Les Bleus, qui devront forcément l'emporter contre l'Allemagne mardi, se compliquent la vie pour la qualification en phase finale de l'Euro 2024.

Mauvaise surprise pour les tricolores. Globalement en maîtrise tout au long de la rencontre mais incapable de créer un véritable écart, l'équipe de France a concédé samedi un match nul (26-26) contre la modeste Suisse, habituellement loin du niveau des meilleures nations mondiales de handball. Pourtant étrillée quelques jours plus tôt par l'hôte allemand (27-14), la Nati a longtemps fait le dos rond, restant toujours à portée malgré les multiples interventions décisives du gardien français Samir Bellahcene (11 arrêts). Avant de piquer au meilleur des moments pour réaliser le coup parfait dans une salle berlinoise acquise à sa cause.

Un "money time" mal géré

Dans le sillage d'un Nedim Remili encore saignant, les hommes de Guillaume Gille pensaient avoir fait le plus dur lorsqu'ils ont pris quatre longueurs d'avance à l'aube des vingt dernières minutes (20-16, 39'). Mais ils ont manqué de précision en attaque dans les derniers instants, tombant sur un Nicolas Portner incandescent (9 arrêts au final), pour faire pencher la balance du bon côté. "On a souvent été à +2 ou +3 mais on n'a pas bien géré les ballons suivants", a reconnu Dika Mem, au micro de beIN Sports, après le coup de sifflet final. À l'image de ce jeu de sept mètres manqué par l'arrière droit, dont la puissance de frappe a pourtant débloqué de nombreuses possessions mal engagées (7 buts), à quelques encablures de la fin de la rencontre (26-26, 59'). Heureusement, les Bleus ont évité le pire en sortant les barbelés lors de l'ultime possession offensive des Helvètes.

Malgré cette contre-performance contre la bande à Lukas Laube (9 buts, à 90% au tir), les coéquipiers de l'inusable Nikola Karabatic (39 ans) ont toujours leur destin entre leurs mains. Néanmoins, ils se sont largement compliqué la tâche : pour finir en tête de leur groupe A et se mettre dans de bonnes dispositions en vue du tour principal, ils doivent impérativement l'emporter contre l'Allemagne (mardi, 20h30, en direct sur TFX). En revanche, en cas de lourd revers, couplé à une large victoire de la Suisse contre la Macédoine du Nord, la France peut d'ores et déjà quitter la compétition continentale.