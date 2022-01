Euro de handball : désillusion pour les Bleus, éliminés sur le fil en demi-finale par la Suède

Incapables d'enchaîner les "stops" défensifs, les Français ont progressivement perdu pied. Appliqués, les Suédois ont pris trois longueurs d'avance juste avant de rentrer aux vestiaires, dans le sillage d'un duo Gottfridsson-Wallinius bouillant (14-17, 30'). En seconde mi-temps, les tricolores ne sont pas plus parvenus à trouver la clé dans leur propre surface. Handicapés par le très mauvais match de leurs gardiens, les coéquipiers de Valentin Porte - exclu pour un geste dangereux en fin de rencontre - n'ont pas réussi à enrayer les vagues adverses successives. Les Scandinaves ont même compté jusqu'à cinq buts d'avance (14-19, 33'), avant de se faire peur dans le "money time".

Les Bleus ont pourtant failli (re)faire le coup parfait dans les ultimes secondes du match. À l'expérience, et portés par la fougue de leurs jeunes joueurs - Aymeric Minne (8 buts) en tête - ils sont revenus dans la rencontre. Après plusieurs secondes complètement folles, et une poignée de séquences défensives réussies, ils ont même eu la balle d'égalisation pour arracher une prolongation. Mais Ludovic Fabregas, pourtant trouvé en très bonne position, a buté sur un Palicka impérial (12 arrêts). "La défense encore une fois ce soir, a été un peu voire beaucoup en difficulté. On prend beaucoup trop de buts et c'est compliqué de gagner un match quand on encaisse autant de buts", s'est désolé Valentin Porte après le coup de sifflet final.