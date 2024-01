Euro de hand : les Bleus dominent l'Allemagne (33-30)

Les handballeurs français ont réagi mardi en s'offrant le pays hôte de l'Euro, l'Allemagne, battue 33-30 à Berlin. Les Bleus rejoignent la deuxième phase de groupes avec déjà deux points pris sur la Nationalmannschaft.

Les handballeurs français se rassurent. Les Bleus ont retrouvé leurs standards de champions olympiques et vice-champions du monde en dominant l'Allemagne (33-30) devant son public et dans son Euro, mardi 16 janvier à Berlin. Les hommes de Guillaume Gille, qualifiés pour le tour principal du Championnat d'Europe, rejoignent cette deuxième phase de groupes avec déjà deux points pris sur la Nationalmannschaft.

Nikola Karabatic (4 buts et 2 passes), aperçu guère plus de six minutes sur le terrain dimanche, a été élu homme du match à bientôt quarante ans. Et l'autre arrière gauche de la rotation, Elohim Prandi, son coéquipier au Paris Saint-Germain, n'a pas dépareillé (4 buts) en alternant tirs surpuissants et une roucoulette qui a plié le match (32-29). De quoi se rassurer après un match nul décevant contre la Suisse.

S'il ne s'agissait pas encore d'un match couperet, il était de ceux qui comptent avec deux précieux points à engranger en vue du tour principal. Le tirage a épargné les Bleus qui croiseront dans l'ordre la Croatie, l'Islande, l'Autriche et la Hongrie. Tandis que les poids lourds du hand européen se concentrent dans l'autre groupe : que ce soit les champions du monde danois, les tenants du titre suédois ou bien les Norvégiens.

À Cologne qu'ils doivent rejoindre mercredi, les champions olympiques et vice-champions du monde français seront en quête outre-Rhin d'un quatrième sacre européen, dix ans après le dernier, à l'aube d'une année olympique avec les JO de Paris-2024.