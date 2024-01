Euro de handball : les Bleus écrasent la Macédoine du Nord en ouverture (39-29)

L'équipe de France de handball débutait ce mercredi l'Euro de handball, face à la Macédoine du Nord. Nikola Karabatic et ses coéquipiers n'ont pas tremblé, et parfaitement entamé la compétition (39-29). Ils prennent déjà une option pour la qualification au tour principal.

Entame parfaite pour l'équipe de France de handball. Les Bleus ont remporté ce mercredi le match d'ouverture de l'Euro, en s'imposant face à la Macédoine du Nord (39-29). Placés dans le groupe A en compagnie de la Suisse et de l'Allemagne, hôte du tournoi, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont déjà pris une option pour la qualification pour le tour principal.

Hugo Descat inarrêtable

Emmenés par Hugo Descat, auteur de sept réalisations en autant de tirs, et Dylan Nahi (six buts en six tentatives), les hommes de Guillaume Gille n'ont pas franchement eu le temps de trembler. À Düsseldorf, dans un stade pouvant contenir jusqu'à 53.000 personnes, ils ont pris les devants après le premier quart d'heure, au point de mener de quatre longueurs à la pause (17-13).

L'écart final est encore plus large, de quoi donner de la confiance à une équipe de France qui n'a plus remporté l'Euro depuis 2014. Les Bleus retrouveront les parquets lors du deuxième match du groupe, face à la Suisse, dimanche 14 janvier (18h).

