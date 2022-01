Euro de handball : déception pour les Bleus, battus dans la petite finale par le Danemark

Mais tout n'est pas à jeter pour cette équipe qui a su faire front dans l'adversité. "Le match a été de grande qualité, que ce soit de notre côté ou du leur. Qu'est-ce qu'on peut regretter à part d'avoir perdu ? On a tout donné et moi je suis fier de ce groupe, fier de cette équipe", souligne le capitaine Valentin Porte. Malgré l'énorme revers contre l'Islande ou les contaminations successives au Covid-19. Si les deux derniers matchs se sont, certes, soldés par autant de défaites, l'issue aurait pu être tout autre. Contre la Suède, en demi-finale, il a fallu un ultime arrêt de grande classe du portier scandinave devant Ludovic Fabregas pour empêcher les hommes de Guillaume Gille d'égaliser sur le gong. Et ce dimanche, il a donc fallu dix minutes de prolongation aux Danois pour l'emporter.

Surtout, les jeunes intégrés au fil de la compétition - Yanis Lenne Benoît Kounkoud et Karl Konan en tête - ont montré de belles promesses. "Cette compétition a été fondatrice et cette équipe de France a de la gueule", résume le sélectionneur tricolore.