Euro de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match décisif des Bleus face à l'Allemagne ?

Après son accroc contre la Suisse (26-26), l'équipe de France de handball affronte l'Allemagne ce mardi (20h30) pour son dernier match du groupe A. Les coéquipiers de Nikola Karabatic doivent impérativement ne pas perdre face aux hôtes de la compétition pour poursuivre leur route. Une rencontre décisive à suivre sur les antennes du groupe TF1.

Les champions olympiques vont-ils (déjà) prendre la porte ? Deux jours après leur match nul face à la Suisse (26-26), les Bleus retrouvent les parquets ce mardi à l'occasion de la dernière rencontre du groupe A de l'Euro de handball. Face à l'Allemagne, hôte de la compétition, les coéquipiers de Nikola Karabatic vont tenter de se qualifier pour le tour principal.

Défaite (presque) interdite

Un enjeu qui aurait pu ne jamais voir le jour. Après une bonne entrée en matière face à la Macédoine du Nord (39-29), les Bleus ont buté dimanche soir sur la Suisse, retardant leur qualification pour le prochain tour. Dix ans après leur dernier succès à l'Euro, les hommes de Guillaume Gille se retrouvent dos au mur. Pour eux, la défaite est presque interdite, car l'élimination dès cette rencontre est théoriquement possible.

Pour l'heure, l'Allemagne a pris la tête du groupe avec quatre points (une victoire vaut deux points, un match nul un seul). La France suit (3), devant la Suisse (1). Si les Bleus perdent, et que la Suisse gagne face à la Macédoine du Nord (0), les deux voisins se retrouveraient alors à égalité. La deuxième place qualificative se jouerait donc à la différence de buts… à ce stade favorable à la France (+23).

Les Bleus vont-ils éviter la catastrophe, à six mois des Jeux olympiques, et poursuivre leur rêve d'un quatrième sacre continental ? Réponse lors de France-Allemagne, ce mardi 16 janvier. Une rencontre à suivre dès 20h20 sur TFX (canal 11) et en streaming sur TF1+, commentée par Grégoire Margotton et Philippe Gardent.