Euro de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus face à la Croatie ?

Malgré un accroc contre la Suisse, la France n'a pas tremblé contre l'Allemagne (33-30) pour valider sa qualification pour le tour principal de l'Euro 2024. Contre la Croatie ce jeudi (18h), c'est une toute nouvelle compétition qui s'ouvre pour les Bleus.

Comme souvent, les handballeurs français n'ont pas tremblé dans les moments importants. Mis sous pression après leur match nul surprenant contre la Suisse (26-26), les Bleus se sont bien repris contre l'hôte allemand, remportant une victoire convaincante (33-30) malgré le soutien d'une Mercedes-Benz Arena brûlante. Les coéquipiers de l'inusable Nikola Karabatic, encore décisif du haut de ses 39 ans, entament désormais une nouvelle compétition en position idéale, comptant deux points avant même le début du tour principal (sorte de deuxième phase de poules, avant les matchs couperets, ndlr). Seule la Hongrie a réussi pareil tour de force dans le groupe I.

La Croatie, un adversaire dangereux au double visage

Les joueurs de Guillaume Gille sont tout de suite plongés dans le grand bain, croisant le fer avec la Croatie (1 point) ce jeudi (18h, en direct sur TFX). La sélection au damier a frappé un grand coup en atomisant l'Espagne (39-29) au tour précédant, précipitant son élimination. Mais elle a aussi montré ses limites en concédant le match nul contre l'Autriche (28-28). "On rentre tout de suite dans le dur. Les Croates vont avoir à cœur de nous battre car cela fait un moment qu'ils ne l'ont pas fait (depuis 2019, ndlr)", plante le demi-centre Kentin Mahé.

Toujours est-il que si les tricolores parviennent à l'emporter face à une équipe très ramaniée par rapport à celle qui s'était hissée en finale de l'Euro-2020 - seuls cinq vice-champions d'Europe sont du voyage en Allemagne -, ils feront un très grand pas vers le dernier carré. Mais pour cela, il faudra composer, après l'ambiance hostile de Berlin, avec celle qui s'annonce tout aussi chaude à Cologne, où des milliers de Croates sont attendus.

À six mois des Jeux Olympiques, les Français vont-ils confirmer leur succès convaincant contre la Nationalmannschaft et envoyer d'ores et déjà un message à la concurrence ? Réponse ce jeudi 18 janvier, dès 18h, sur TFX (canal 11) et en streaming sur TF1+.