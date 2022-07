Euro 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le quart de finale Allemagne-Autriche ?

C'est désormais une tout autre compétition qui débute, avec l'arrivée des matchs à élimination directe. La marge d'erreur y est réduite à zéro. Elle croise le fer avec l'Autriche, au Brentford Community Stadium de Londres, ce jeudi 21 juillet (dès 20h50, en direct sur TF1). La sélection de l'attaquante star Nicole Billa s'est montrée particulièrement surprenante depuis le début du tournoi. Très solide (seulement 1 but encaissé, contre l'Angleterre), elle a su tirer son épingle du jeu dans un groupe A relevé. Pour y parvenir, elle a éliminé la Norvège d'Ada Hegerberg. La compétition des joueuses d'Irène Fuhrmann est d'ores et déjà une réussite. Cela rend le test d'autant plus intéressant pour l'Allemagne, le bras de fer d'autant plus périlleux.