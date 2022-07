Battue 8-0 par l'Angleterre, la Norvège d'Hegerberg veut "montrer beaucoup plus de courage" face à l'Autriche

Quoi qu'il en soit, pour la première Ballon d'or féminin de l'histoire, le plus important est d'abord et avant tout de réagir sur le plan de l'état d'esprit. "On a une très grande responsabilité de montrer un tout autre comportement que celui face à l'Angleterre. Nous sommes préparées à ça. C'est notre seule option. Il faut rebondir, élever le niveau, se faire confiance et montrer beaucoup plus de courage lors de ce match", lance-t-elle. Les Scandinaves n'ont, de toute façon, pas le choix pour continuer à rêver d'une troisième couronne continentale, après celles de 1987 et 1993.