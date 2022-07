Euro 2022 : l'Espagne, un favori en danger avant son match contre le Danemark

Il faut dire que les joueuses de Jorge Vilda n'ont pas véritablement rassuré depuis le début de l'Euro. Elles ont dominé une Finlande pratiquement inoffensive grâce, notamment, à leur qualité sur coups de pied arrêtés (4-1). Mais elles ne sont ensuite pas parvenues à trouver la faille dans le bloc allemand. Malgré une outrageuse domination dans la possession, les Espagnoles sont tombées sur une Mannschaft au réalisme glacial (2-0). Cette rencontre a mis en évidence le vide béant laissé par l'absence de la Ballon d'or 2021.

Malgré cette dernière prestation collective au goût amer, tout n'est pas à jeter dans ce début de compétition. La Roja est ainsi l'équipe avec le plus de possession (67%), loin devant l'Angleterre (60%) et la France (59%). Elle est également dans le haut du tableau pour ce qui est de la précision des passes (3e, 87%) et du nombre de fautes obtenues (3e, 21). Surtout, elle a su se créer un important volume d'occasions, en atteste son nombre de tirs tentés : 45 (personne ne fait mieux). Elle a aussi cadré à 15 reprises, première équipe en la matière, et effectué 15 tirs qui ont été arrêtés - soit au moins cinq de plus que toute autre équipe. C'est donc plutôt dans le réalisme que se situe la plus grande marge de progression.