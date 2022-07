Euro 2022 : sur quelle chaine et à quelle heure regarder France-Pays-Bas, le quart des Bleues ?

Il n'y a plus de droit à l'erreur pour les Bleues. Sortie en tête de sa poule, avec deux victoires face à l'Italie (5-1) et la Belgique (2-1) et un nul contre l'Islande (1-1), l'équipe de France entre (enfin, serait-on tenté d'écrire) dans le vif du sujet : la phase à élimination directe. Autrement dit, toute défaite sera synonyme de retour à la maison. Au New York Stadium de Rotherham, où elles ont joué tous leurs matchs depuis le coup d'envoi de cet Euro anglais, les joueuses de Corinne Diacre vont voir l'adversité augmenter de plusieurs crans, car face à elles vont se présenter les Pays-Bas, championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre.

Outre la rivalité accrue à laquelle elle sera confrontée malgré le forfait Lieke Martens, la bande à Wendie Renard fera face à son plafond de verre : depuis 2013, l'équipe de France a joué cinq tournois (Mondial, Euro et Jeux olympiques compris) pour autant d'éliminations en quarts de finale. "On sait, ça fait des années que vous nous le rabâchez : on s'arrête aux quarts, on s'arrête aux quarts...", s'est agacée la capitaine tricolore. "Forcément, on va y avoir droit, mais c'est comme ça. Il ne faut pas faire un focus là-dessus." Contre les Oranje, en difficulté lors de la phase de poules, la question a pourtant le mérite d'être posée : les Bleues vont-elles enfin, pour la première fois, atteindre le dernier carré de l'Euro ? À elles de montrer qu'elles en sont capables.