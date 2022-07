Euro 2022 : "plus souriante", "très à l'écoute"... l'évolution de Corinne Diacre vue par ses joueuses

Une métamorphose que la principale intéressée reconnaît aisément. "Avant, il y avait peut-être un côté de moi d'un côté, les joueuses de l'autre. Aujourd'hui, on avance ensemble dans la même direction", souligne-t-elle. "Aujourd’hui, les échanges sont beaucoup plus fluides, il y a beaucoup plus de proximité, de discussions informelles. On a aussi plus de connaissance des uns et des autres. [...] Une joueuse peut venir me voir pour me dire qu'elle ne se sent pas super bien, et on prend en compte", précise la sélectionneuse de 47 ans.