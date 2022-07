Euro 2022 : horaire, chaîne... comment regarder le choc entre l'Angleterre et la Norvège ?

Au-delà du simple résultat, qui ne devrait pas mettre en danger, outre mesure, la qualification des deux équipes dans un groupe A abordable, cette rencontre est surtout l'occasion pour elles de s'étalonner. Un test grandeur nature, d'autant plus important que les éventuels quarts de finale arrivent très vite, dès le 20 juillet. Si elles parviennent à se hisser aux deux premières places de leur groupe, l'Angleterre et la Norvège devraient y retrouver l'Allemagne et l'Espagne, toutes deux victorieuses de leur premier match dans le groupe B.