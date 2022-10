Euro féminin 2025 : quatre candidatures confirmées par l'UEFA, la France sur les rangs

La France, déjà hôte du Mondial 2019, figure au premier rang des pays sur la ligne de départ. La FFF a dévoilé, mercredi 12 octobre, les huit villes susceptibles d'accueillir l'événement : Lens, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Le Havre et Troyes font office de "villes hôtes réserves". Cette candidature a été axée "sur une éco-responsabilité et une sobriété énergétique fortes", assure la fédération. "Sur les 62 déplacements d'équipes prévus pour la compétition, 59 seront effectués en train ou en bus", précise-t-elle dans un communiqué. Par ailleurs, la compétition est supposée laisser "un héritage structurant pour le football féminin amateur et de haut niveau".

La Pologne et la Suisse ont également présenté des candidatures distinctes. Les quatre pays nordiques - Suède, Norvège, Danemark et Finlande -, eux, ont souhaité s'associer pour une candidature commune. Si elle était retenue, les quatre capitales - Copenhague, Stockholm, Oslo et Helsinki - ainsi qu'Odense (Danemark) Göteborg (Suède) Trondheim (Norvège) et Tampere (Finlande) accueilleraient des rencontres. À noter que ces pays nordiques ont aussi reçu l'appui de l'Islande.