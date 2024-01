Euro de handball 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Autriche décisif pour les demi-finales ?

Les Bleus, solidement en tête de leur poule, peuvent valider leur ticket pour les demi-finales de l'Euro, s'ils battent l'Autriche, lundi 22 janvier (18h). Un match décisif pour la bande à Luka Karabatic, à suivre sur TFX et en streaming sur TF1+.

Une victoire synonyme de dernier carré. Un succès face à l'Autriche, lundi 22 janvier (à 18h), scellerait la qualification des Bleus pour les demi-finales de l'Euro à Cologne. Avant même leur ultime match du tour principal, deux jours plus tard contre la Hongrie, les hommes de Guillaume Gille pourraient même s'assurer la première place de leur groupe I, en cas de contre-performance des Hongrois contre l'Allemagne. "Il faut se qualifier le plus vite possible quitte à avoir un match sans enjeu ensuite, il faut le prendre", a affirmé le capitaine Luka Karabatic avant d'affronter la sélection révélation du tournoi.

Après avoir poussé dehors l'Espagne, quadruple finaliste sortante, dès le premier tour en la tenant en échec (33-33), la bande de Mykola Bilyk, demi-centre de Kiel, a tenu tête l'Allemagne (22-22), le pays hôte, samedi. "C'est bien de les affronter maintenant, car on ne peut plus être surpris avec les résultats qu'ils ont eus", a expliqué le frère cadet de Nikola Karabatic.

La rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 18h, est à suivre à partir de 17h50 sur TFX et en streaming gratuit sur TF1+, commentée par Grégoire Margotton et Philippe Gardent, l'emblématique pilier des "Barjots".