F1 Academy : la Formule 1 va lancer sa compétition 100% féminine

En mal de diversité, la F1 vise avec cette nouvelle compétition à "maximiser l'opportunité et le potentiel des jeunes pilotes féminines pour atteindre le plus haut niveau" en leur fournissant "l'expérience nécessaire avant de courir en F3 et de rejoindre la pyramide de la Formule 1".

Au niveau technique, les monoplaces auront l'accent italien avec un châssis commun fourni par Tatuus et un moteur de 165 chevaux fourni par Autotecnica. Pour offrir plus de chances aux jeunes femmes d'accéder à la F1, les écuries ont aussi commencé à bouger. Ferrari a notamment accueilli en 2021 la première participante dans sa prestigieuse académie, la Néerlando-belge Maya Weug, rejointe en 2022 par l'Espagnole Laura Camps Torras. Alpine a aussi lancé cette saison un programme de recrutement d'adolescentes en karting avec pour but d'en amener au moins une en F1.