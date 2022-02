Face à Newcastle, Kurt Zouma sifflé et hué durant tout le match

Ces agissements des supporters de Newcastle étaient pour eux une manière de montrer leur désapprobation face au comportement de Kurt Zouma. Ce dernier a fait l'objet d'une polémique il y a une dizaine de jours. Et pour cause, une vidéo diffusée sur Snapchat le montrait en train de violenter son chat. Le joueur avait ensuite présenté ses excuses, s'était acquitté d'une lourde amende infligée par son club et avait perdu son sponsor Adidas.