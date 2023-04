Fausse interview de Michael Schumacher : la rédactrice en chef du magazine allemand limogée

"La rédactrice en chef de Die Aktuelle, Anne Hoffmann, qui assumait la responsabilité journalistique du magazine depuis 2009, est relevée de ses fonctions à compter" de ce samedi, ajoute-t-elle, en présentant ses "excuses" à la famille du légendaire pilote allemand de Formule 1.

Le magazine s'était targué d'avoir obtenu un entretien avec Michael Schumacher, le premier depuis son accident de ski et son grave traumatisme crânien fin 2013 dans les Alpes françaises. Mercredi, le magazine, spécialisé dans les informations people, a publié l'"interview" et révélé qu'elle avait été générée par une intelligence artificielle. L'article comportait des citations attribuées à Schumacher et évoquait sa vie familiale depuis l'accident, ainsi que son état de santé. Après cette publication, les proches de l'ex-champion avaient annoncé leur intention de porter plainte.