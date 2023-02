Fébrilité défensive, blessures... Faut-il s'inquiéter pour Paris avant PSG-Bayern ?

Même l'attaque, qui a régulièrement semblé inarrêtable depuis l'arrivée de Lionel Messi, ne semble plus fonctionner aussi bien. Champion du monde en décembre dernier, la "Pulga" peine à retrouver le rayonnement qui était le sien avant son départ au Qatar. À son manque de courses à haute intensité s'ajoutent un investissement douteux et une imprécision dans le dernier geste inhabituel. Son compère brésilien Neymar ne fait pas beaucoup mieux. De retour de blessure mercredi, il a certes distillé une passe décisive sur corner. Mais il s'est surtout illustré par une succession de mauvais choix et de pertes de balle. Ajoutons à cela qu'avec Kylian Mbappé blessé, et absent pour le huitième de finale aller contre le Bayern Munich, les Parisiens n'ont même plus l'arme de la profondeur pour tirer profit des espaces laissés par les équipes proactives.

Pourtant, c'est sans doute, encore une fois, au milieu que sont à chercher les causes des défaillances actuelles des pensionnaires du Parc des Princes. Comme souvent ces dernières saisons, Marco Verratti surnage balle au pied mais manque d'impact dans les duels et à la perte de balle. Et comme souvent, il est globalement trop seul dans ce secteur de jeu. Fabian Ruiz, Carlos Soler, Danilo Pereira ou Vitinha, brillant lors de ses premiers mois en France, n'apportent pas suffisamment de garanties sur le plan technique. Ces difficultés sont apparues au grand jour contre l'OM. Il a fallu attendre l'entrée du jeune Warren Zaïre-Emery (16 ans), au four et au moulin au cours de sa demi-heure de jeu, pour voir, enfin, une étincelle.