Noël Le Graët n'a "plus la légitimité" pour gérer le foot français, conclut un audit accablant

L'étau se resserre sur Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football "n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer" l'instance compte tenu notamment "de son comportement envers les femmes", selon le rapport provisoire de la mission d'audit dont les détails ont émergé ce lundi.

"La mission considère que, compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, Noël Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", peut-on lire. Ce rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), diligenté par le ministère des Sports à l'automne dernier, constate par ailleurs que la politique de l'instance à propos des violences sexistes et sexuelles n'est "ni efficace ni efficiente".