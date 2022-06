Fiasco au Stade de France : des supporters de Liverpool et du Real auditionnés mardi par le Sénat

Après les organisateurs, la parole aux supporters. Mardi prochain, dès 16 h30, des fans de Liverpool et du Real Madrid seront auditionnés par le Sénat, a appris, l'AFP, de l'association Football supporters Europe (FSE) qui avait insisté pour cette audition. Parmi les groupes mentionnés, les supporters des "Reds", Spirit of Shankly et l'Association des supporters handicapés, ont confirmé leur présence. La participation des fans du Real Madrid, elle, devrait être annoncé "rapidement", assure la FSE.

Des auditions de supporters "sont d'autant plus précieuses qu'elles forment le témoignage vivant et direct le plus important après la destruction des images vidéo de la RATP et du stade de France", avait indiqué la FSE à la mi-juin.