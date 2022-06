Fiasco au stade de France : le Sénat dénonce "l'impréparation" et une "faute grave" des autorités françaises

Après les auditions de Gérald Darmanin, d'Amélie Oudéa-Castéra et du préfet de police de Paris, la délégation sénatoriale, qui planche sur les incidents du Stade de France, n'a pas mâché ses mots. Menée par les présidents des commissions de la Culture et des Lois du Sénat, Laurent Lafon et François-Noël Buffet, elle a fustigé, ce jeudi 16 juin, "l'impréparation" des autorités publiques et a déploré des "fautes graves" alors que la France recevait le match en or du football européen.