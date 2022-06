Fiasco au stade de France : un rapport gouvernemental déplore un "grave préjudice à l’image de la France"

Éteindre coûte que coûte la polémique. Douze jours après le fiasco du Stade de France, un premier rapport gouvernemental a été remis, ce vendredi 10 juin, à Matignon sur l'organisation de la rencontre entre les "Reds" et les Madrilènes. Le document d'une trentaine de pages, et commandé par Elisabeth Borne, met en avant un enchaînement de "défaillances", évoquant une "embolie" et une "rupture" du dispositif de contrôle et de sécurité en Seine-Saint-Denis.